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Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ

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Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном обсудил вопросы сотрудничества Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также реализацию совместных проектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере Зеленского

"Провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Отметили важность усиления сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Обсудили реализацию совместных проектов. Пригласил Мухаммада бин Заида посетить Украину", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Оман вже приївся...
  • Ритта Рыжук
    Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
  • Vitalii Vitalii deca3708
    Сподіваюсь,що з принцем буде все ок )))
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