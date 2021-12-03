Зеленский обсудил с наследным принцем Абу Даби направления сотрудничества Украины и ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном обсудил вопросы сотрудничества Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также реализацию совместных проектов.