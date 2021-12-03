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Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

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Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, вероятнее всего, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопросы контингента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ця бригада підготовлена для миротворчих цілей Полякам це не потрібно - у них вистачає своїх сил У них необхідність у інженерно-саперних підрозділах - для термінового встановлення інженерних загорож і укріплень! (ти ж у борщ горох замість квасолі і редьку замість буряка не кладеш?)
  • Вальд Ще
    Все цивілізоване людство повинно огородити землі ********* Мордора (РФ, КНР і БР) стіною захисту цивілізації.
  • Dust
    чехи молодці, памятають 1967 рік
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