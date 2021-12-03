Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, вероятнее всего, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопросы контингента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

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