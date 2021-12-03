Байден намерен сфокусироваться на Украине во время переговоров с Путиным, - Белый дом

Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность которых сейчас обсуждается.

Об этом сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную обеспокоенность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины", - сказала представитель Белого дома.

При этом Псаки отметила, что все детали будут оглашены, когда о проведении встречи будет решено окончательно.

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Она также пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по поводу возможного введения санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.

"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала Псаки.

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