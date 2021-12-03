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Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN

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Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN
Американская телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники в разведке, что российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Собеседники журналистов рассказали, что Россия готова к "быстрому и немедленному" вторжению, и об этом свидетельствует, в частности, подготовка медицинских подразделений и достаточный запас топлива для снабжения военной техники в ходе "затяжного конфликта". Речь идет о периоде от 7–10 дней до месяца.

CNN отмечает, что западные политики готовы поддержать Украину, но не хотят участвовать в прямом военном конфликте с Россией, и это в Москве понимают, сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

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Топ комментарии

  • ruda
    а у нас бараны выбрали говнокомандувача
  • Где-то там cc76281d
    Ну, в перегной, так в перегной
  • Антон Погребняк
    94 тысяч шансов ноль у РФ! Какое то идет запугивание. Сегодня у Украины 250 тысяч военнослужащих и еще тысячи и тысячи резервистов очень много,; около 300 тысяч с боевым опытом на передовой.
    Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
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