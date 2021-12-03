Дело "вагнеровцев": Офис президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами, - полковник запаса ВСУ Червинский

Разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил участник спецоперации, полковник Роман Червинский, уволенный в запас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие "посилы" - что "вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать!" - сказал он.

Червинский отметил, что обсуждение провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в обществе началось благодаря СМИ.

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"Были предложения (от ОП разведчикам ГУР. – Ред.) сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что "или молчите"... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить. И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства", – рассказал Червинский.

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По мнению экс-разведчика, материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственную измену среди высшего руководства государства.