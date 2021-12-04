Почти 2 тысячи пользователей оказались без света из-за обстрела российских наемников в Луганской области
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Российские террористы 3 декабря обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиново в Луганской области. В результате огневого удара поселки остались без света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию "Луганское энергетическое объединение".
"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неконтролируемой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 декабря боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиново. В результате повреждены воздушные линии электропередачи.
"Около 2000 абонентов остались без электричества", – уточнили в компании.
Повреждения энергетики будут восстанавливать завтра, 4 декабря.
Местные жители в соцсетях сообщают, что второй раз за неделю обстрелу подверглась Станица Луганская. Огонь велся со стороны Красного Яра.
"Пять лет там было тихо", - написала одна из местных жительниц.