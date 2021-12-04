Российская прокуратура просит увеличить срок наказания для историка Дмитриева, исследовавшего места захоронений жертв сталинских репрессий

Представитель государственного обвинения в Петрозаводском городском суде в российском регионе Карелия попросил увеличить срок лишения свободы главе карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщил адвокат Роман Масалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"(Представитель прокуратуры) попросил прибавить два года к имеющемуся сроку (13 лет) и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", – сказал Масалев.

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22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.

Дело Юрия Дмитриева. Глава карельского отделения общества "Мемориал" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.