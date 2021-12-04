Россия создает системные препятствия для миссии ОБСЕ, - Кулеба

Участники министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме обсудили блокировку работы миссии наблюдателей на неподконтрольных правительству Украины участках границы с РФ.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД отметил, что Россия в ОБСЕ в целом действует деструктивно.

"Она не только заблокировала работу пунктов "Гуково" и "Донецк", но и, например, проведение годового обзора выполнения обязательств. Это мероприятие, которое проходило ежегодно. Сейчас я не вижу коструктивности России и их готовности изменить свое решение. Это был очередной удар по Минским договоренностям со стороны РФ. Это широко обсуждалось на министерском заседании ОБСЕ, и в кулуарах, и на встречах на полях мероприятия. Это системные препятствия, создаваемые Российской Федерацией для функционирования Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что Россия не просто не продолжает действие СММ ОБСЕ на этих пропускных пунктах, но еще и начинает системно нарушать положения решений, под которыми она сама подписалась.

"Решение о функционировании СММ ОБСЕ было принято консенсусом, и Россия под ним подписалась, а сейчас, по сути, блокирует их деятельность. И не скрывает этого. Раньше они хотя бы пытались делать хорошую мину при плохой игре, а сейчас просто наносят по Минским договоренностям один удар за другим", - резюмировал министр.

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