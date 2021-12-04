Байден о требованиях Путина: "Не принимаю ничьих "красных линий"

В ответ на требования Российской Федерации президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters, сказал после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий", - сказал президент США.

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