Вследствие непогоды обесточены 130 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС
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Из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 4 декабря вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 118, Ивано-Франковская - 12)", - говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.
По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен.