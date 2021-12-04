Посол Чехии в НАТО Ландовский: Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины

В Североатлантическом альянсе, скорее всего, будут избегать радикальных действий в ответ на возможную агрессию России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал посол Чешской Республики в НАТО Якуб Ландовский в эфире телеканала ČT24.

"У нас есть только два инструмента. Один из них – сдерживание, и с этим могут быть связаны… скорее всего, экономические санкции. И они могут быть очень серьезными. А второй – это диалог", - отметил Ландовский.

На прямой вопрос, что произойдет, когда российские войска пересекут украинскую границу, дипломат ответил, что "все западное сообщество, а не только НАТО, отреагирует в тот момент как минимум на уровне санкций. Всего остального придется подождать". Он отказался говорить о возможной военной помощи Киеву, сославшись на то, что его слова могут быть неправильно истолкованы и приведут к нежелательным результатам.

В то же время Ландовский отметил, что "военная часть Альянса сознательно не сообщает о своих действиях в прямой форме, ведь должна быть некая форма креативной неопределенности по поводу того, что произойдет".

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Посол считает самым главным то, что НАТО знает, чего не хочет: "Мы стараемся не допустить, чтобы Россия использовала эту ситуацию таким образом, что ей удастся провести военные действия против Украины агрессивным способом".

По его мнению, Россия хочет дать Западу сигнал, что Украина для нее является жизненно важной территорией, где должны преобладать ее интересы. "Это, возможно, понятно с какой-то геополитической точки зрения, но неприемлемо с другой… И ни одна страна НАТО, в частности Чешская Республика, не может позволить кому-то диктовать другому государству, что оно может, а что не может себе позволить, с кем не должно вступать в партнерство, к членству в каких организациях оно должно стремиться", - подытожил дипломат.

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