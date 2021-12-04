Из-за сильного мороза и снегопадов в Карпатах открыли пункты обогрева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным министерства, пункты обогрева развернуты на перевалах:
Яблоницком;
Буковецком;
Кривопольском;
Вышковском.
"Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям", - отмечается в сообщении.
В общей сложности для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечены 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на утро 4 декабря на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха – 16 градусов мороза.
Напомним, спасатели предупредили, что в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. Также ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.