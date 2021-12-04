Двоих украинцев задержали в Польше за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Более 60 попыток незаконного перехода границы беженцами зафиксировали в Польше 3 декабря. Кроме того, за содействие незаконным мигрантам задержали двоих граждан Украины.

Об этом сообщили в польской Пограничной службе в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки зарегистрировано 62 попытки пересечения границы Польши и Беларуси", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

За содействие незаконным мигрантам задержали четырех человек: двоих граждан Украины, а также граждан Афганистана и Польши, отметили в польском пограничном ведомстве.

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Кризис на польско-белорусской границе длится с августа. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С декабря оно заменено ограничением на передвижение в приграничной зоне по распоряжению главы МВД Польши. Варшава планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.

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