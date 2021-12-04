За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 37 человек, выявлено 1 588 новых случаев заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 588 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 304 793), зафиксировано 37 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 657).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Заболели 909 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 588 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 51 девочка от 21 дня до 17 лет и 40 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 37 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7657). Среди них 21 женщина от 47 до 88 лет, 16 мужчин от 37 до 90 лет.
В больницы столицы госпитализировали 98 человек больных коронавирусом и 122 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 3 537 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 266 781).
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (372), Оболонском (253) и Дарницком (168) районах.