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В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский

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В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский озвучил цифры кадрового некомплекта полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - проинформировал глава МВД.

По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства сотрудник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях, от Киева, Львова или Одессы.

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"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных вследствие борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - добавил министр.

По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби. Джерело: https://censor.net/ua/n3303353\\\\\\\\\\\\\\\

    я о...фигеваю от таких отпочивальщиков.
    и этого говна некомплект еще?
    даже на стройку идут борзее чем на "службу" отпочивальщиков.
    кто там Чорт? м?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це відбувається тому, що залишилось та повернулось багато мєнтовського старого лайна,яке не сприймає нічого нового.Та ще тому,що в керівництва Нацполіції якраз розуму по кадровій політиці саме й бракує,нажаль...
  • Spartacuss
    Практически типовой, обычный некомплект для нижних уровней должностей.

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