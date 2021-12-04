Резников обсудил вопросы оборонного сотрудничества с военным руководством Канады

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Эйром, который находится в Украине с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.