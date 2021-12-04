Штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одной смерти, - ВОЗ

Вариант коронавирусной инфекции нового типа "Омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в почти 40 странах, где он был обнаружен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ подтвердила 3 ​​декабря, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него. Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "Дельту", которая сейчас является доминирующим глобальным штаммом.

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Тем не менее, часть людей, инфицированных "Омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "Омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "Дельта".

Агентство здравоохранения Европейского Союза предупредило, что "Омикрон" может стать ведущим вариантом COVID-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев. Между тем число новых случаев COVID-19 в Южной Африке возросло с примерно 200 в день в середине ноября до более 16 тысяч 3 декабря. Предыдущее исследование южноафриканских ученых показало, что "Омикрон" имеет втрое больше шансов вызвать повторное заражение по сравнению со штаммом "Дельта" или предыдущим.

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