Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину

Во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Единой России".

Как сообщается, вручение прошло перед открытием третьего этапа съезда "Единой России". Партбилеты получили также некоторые главы регионов и депутаты Госдумы РФ.

Читайте также: 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

Ранее сообщалось, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины считают, что агитация жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса к членству в путинской партии "Единая Россия" является способом спасти партию Путина от падения рейтингов в РФ.