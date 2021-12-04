Предоставление России гарантии по нерасширению НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко

НАТО не может предоставлять России никаких гарантий по поводу не расширения НАТО, поскольку это будет концом Альянса и свободной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в прямом эфире итальянского телеканала ky TG24.

"России просто нельзя предоставлять какие-либо юридические гарантии по нерасширению НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир", – отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что это опасность не только для Украины, но и для демократии и свободы, это угроза для Европы и мировой глобальной безопасности.

"За 5 лет моего президентства я имею очень положительный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", – сказал Порошенко.

Читайте также: "Вопрос о новых членах НАТО решают входящие в Альянс страны, а не Россия", - Белый дом

"Стратегической целью Путина является захват Украины. Мы не должны позволить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Ведь это не только война в отношении Украины, которая происходит с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это также кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это также опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", – отмечает лидер "ЕС".

Пятый президент считает заявления Путина попыткой дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества.

"Наш общий интерес – не позволить ему этого сделать. И в этой ситуации чрезвычайно важно для всего мира, в том числе для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", – резюмирует Порошенко.

Напомним, возможное наступление России на Украину – ключевая тема встречи министров иностранных дел НАТО в Риге. Глава Альянса Йенс Столтенберг пообещал: Россия дорого заплатит, если ворвется в Украину.

Читайте также: НАТО открыло Украине только окна для сотрудничества, а двери для присоединения пока закрыты, - Кулеба