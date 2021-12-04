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Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

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Снайперы Национальной гвардии Украины прошли специальный курс подготовки снайперов (UAR-10) в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям Международного центра НГУ Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Курс был жестким, и не все участники дошли до его завершения и сдали зачеты. Надеюсь, что знания, которые вы получили во время курса, вы будете использовать в своей служебно-боевой деятельности. Это не предел для вас, будут и другие курсы высших уровней. Это стартовая подготовка по стандартам НАТО. Совершенствуйте и развивайте свои навыки, стремитесь к новым знаниям. Только так вы станете профессионалами своего дела", – сказал исполняющий обязанности начальника службы координации подготовки снайперов департамента профессиональной подготовки ГУ НГУ Максим Соколовский.

Как отметила руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) Селин Бест, Национальная гвардия Украины заинтересована в том, чтобы только те военнослужащие, кто успешно прошел курс подготовки по стандартам НАТО, получали соответствующие сертификаты. "В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведено два базовых курса подготовки снайперов НГУ и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов", – добавила она.

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Обучение по снайпингу длилось почти два месяца. Из более чем двадцати кандидатов сертификаты и удостоверения о прохождении базового курса подготовки снайперов по стандартам НАТО получили только самые выносливые. Уровень знаний курсантов был высоким.

Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 01
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 02
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 03
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 04
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 05
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 06

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