Армия США нанесла удар с беспилотника в районе Идлиба в Сирии с целью ликвидировать влиятельного лидера "Аль-Каиды"
Об этом сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.
По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".
"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным", - отметил он.