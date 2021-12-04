Армия США нанесла удар с беспилотника в районе Идлиба в Сирии с целью ликвидировать влиятельного лидера "Аль-Каиды"

Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды".

Об этом сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.

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По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".

"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным", - отметил он.

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