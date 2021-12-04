Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи

Международный Комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на оккупированные территории Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Международным Комитетом Красного Креста и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ "Новотроицкое" доставлен 21 грузовик с гуманитарной помощью. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 314,1 т продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств", - говорится в сообщении.

Читайте также: 200 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали на оккупированную Луганщину, - Госпогранслужба