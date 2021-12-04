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Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи

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Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи
Международный Комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на оккупированные территории Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Международным Комитетом Красного Креста и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ "Новотроицкое" доставлен 21 грузовик с гуманитарной помощью. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 314,1 т  продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • user009
    грев террористам
  • faust7808
  • Анна Сергеева
    Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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