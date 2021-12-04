В случае наступления РФ на Украину Европа столкнется с появлением от трех до пяти миллионов украинских беженцев, - Резников

Мир должен убедить Россию в том, что цена наступления на Украину слишком высока, чтобы о ней думать.

Об этом министр обороны Алексей Резников пишет в своей статье для Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – отметил он.

Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.

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Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем – продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

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"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.