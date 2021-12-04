"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины", - МИД России

В МИД РФ заявили, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" по поводу публикаций в западных СМИ о якобы подготовке РФ к вторжению в Украину.

Она отметила: "Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства".

"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", - подчеркнула Захарова, сказав, что "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию".

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По словам Захаровой, основу этой спецоперации составляют "провокационные действия вблизи российских границ, сопровождающиеся обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе ничего нового – классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и лжи", – сказала представитель российского МИД.

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