Мы рассматриваем разные дальнейшие шаги, чтобы добиться признания Россией ответственности в трагедии МН17, - МИД Нидерландов

В МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL о намерении страны инициировать новый процесс против России из-за катастрофы MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, так в МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL.

"Наша реакция на этот материал следующая. Правительство Нидерландов всегда указывало, что не исключает никаких законных вариантов. Однако решение о дальнейших шагах еще не принято", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Нидерланды намерены инициировать еще один судебный процесс против России из-за крушения MH17.

Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за крушения самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, сообщает телеканал RTL.

Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, предусматривающую, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Нидерланды работают над новым процессом против России через MH17 – по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.

Рассматривались разные дальнейшие шаги. В частности, процедура в ICAO по нарушению Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно ей, каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.

Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может являться основанием для другого судебного процесса.

По информации СМИ, окончательное решение должно принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами участвовала в переговорах с РФ по признанию ответственности за ущерб МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.