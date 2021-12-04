С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
69811
С начала текущих суток 4 декабря нарушений режима тишины на линии столкновения на Донбассе не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в вечерней сводке.