Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков
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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин позвонят по телефону вечером 7 декабря. Разговор будет проходить по защищенной линии.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
"Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника", – сообщил Песков агентству "РИА Новости".
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.
По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об озабоченности военной активностью России у украинской границы.