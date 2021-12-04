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Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков

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Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин позвонят по телефону вечером 7 декабря. Разговор будет проходить по защищенной линии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника", – сообщил Песков агентству "РИА Новости".

Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.

По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об озабоченности военной активностью России у украинской границы.

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Топ комментарии

  • Топ Ган
    ...эрэфия против США? ШТА???
  • Lion Dreams
    Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
  • NonCFist
    _Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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