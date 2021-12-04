Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет РБ
"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - отмечается в сообщении .
По версии белорусских пограничников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".
При этом в сообщении отмечается, что по данному инциденту "информирована украинская сторона".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко опроверг эту информацию.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко в комментарии УНН.
Спикер также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.