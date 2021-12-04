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Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают

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Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают
Минск заявил, что в субботу, 4 декабря, украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет РБ

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - отмечается в сообщении .

По версии белорусских пограничников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

При этом в сообщении отмечается, что по данному инциденту "информирована украинская сторона".

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Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко опроверг эту информацию.

"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко в комментарии УНН.

Спикер также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.

Топ комментарии

  • Палиця Василь
    лукашенка абасрался)
  • uavw zorg
    та ніхто нікуди там не залітав.
    таракан же і про біженців бреша, мовляв то з Європи їх подбросілі
  • 18c49ed2
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