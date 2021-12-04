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Гражданин Украины умер сразу после задержания полицией в польских Скерневицах

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Гражданин Украины умер сразу после задержания полицией в польских Скерневицах
Полиция города Скерневицы в Польше задержала 38-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно.

Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что вечером 3 декабря гражданин Украины сначала напал на женщину на автобусной остановке возле магазина – ударил ее палкой, а затем угрожал другим людям. Очевидцы вызвали полицию и схватили мужчину.

Полицейские прибыли, надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение.

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Правоохранители уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать медики, но через час констатировали смерть.

"Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ", - заявили в управлении полиции в Лодзи и заверили, что уже опросили очевидцев происшествия.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Darmits
    Проста нада пєрєстать поводитися агресивно і бити палицею жінок на автобусних зупинках Польщі . Польща є абсолютно небезпечною країною для дібілів , бо польське суспільство - НОРМАЛЬНЕ і відрізняється нульовою толерантністю до дібілів .
    Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
  • Vitaliy Darmits
    Какая разніца . Головне що автобусні зупинки знов стали безпечними для людей . Хіба це погано ?
  • Vad Gross 16efe2c7
    не гоните на польскую полицию! с Украины в последнее время сплошным косяком на "зароботки" поперли конченые алкаши и наркоманы! просто стыдно за "контингент"...
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