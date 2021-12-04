Бундестаг Германии выберет Шольца новым канцлером 8 декабря, - DW

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партией (ВДП).

На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались за поддержку документа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Меня это очень радует. Теперь приступаем к работе!", – отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение должны утвердить на внутрипартийных голосованиях партнеры СДПГ по коалиции. Партийный съезд СДП по этому вопросу должен пройти в воскресенье, 5 декабря. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря Бундестаг изберет Шольца новым канцлером.

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Перед зданием, в котором проходил съезд СДПГ, прошла акция экоактивистов. Они потребовали запрета на авиарейсы на небольшие расстояния и расширение железнодорожной сети.

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство намерено увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию. В частности, стороны договорились к 2030 году увеличить количество железнодорожных грузовых перевозок на 25 процентов и достичь увеличения количества электромобилей на дорогах до 15 миллионов. Кроме того, по новому соглашению иммигранты смогут подать заявку на немецкое гражданство после пяти лет проживания в ФРГ. Также разрешается двойное гражданство.

Кроме того, в соглашении говорится о планах легализации регулируемого сбыта каннабиса. Минимальную заработную плату должны повысить до 12 евро в час.