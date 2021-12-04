NASA подписало соглашение с тремя компаниями для создания частных космических станций

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) подписало соглашения с тремя компаниями о разработке проектов космических станций и других коммерческих направлений в космосе. Среди подписавшихся ㅡ компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В NASA отметили, что они хотят поддерживать постоянное присутствие США на низкой орбите Земли путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Новые контракты должны стимулировать развитие независимых коммерческих космических станций.

В общей сложности сумма всех трех сделок превышает 400 миллионов долларов.

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Так, компания Безоса Blue Origin получит 130 миллионов долларов. Частная компания Nanoracks LLC из Хьюстона получит 160 миллионов долларов, а военно-промышленная Northrop Grumman Systems Corporation из Вирджинии – 125,6 миллиона долларов.

"Мы сотрудничаем с американскими компаниями для разработки космических пунктов, которые люди смогут посещать, жить и работать там, что позволяет NASA продолжать прокладывать путь в космосе во благо человечества, одновременно способствуя коммерческой деятельности в космосе", - сказал глава NASA Билл Нельсон.

Этот план хотят претворить в два этапа. Во время первого частные компании будут совместно с NASA разрабатывать космические станции на низкой орбите, которые отвечают потенциальным потребностям правительства США и частного сектора. Ожидается, что первый этап продлится до 2025 года.

Затем NASA хочет разрешить своим астронавтам пользоваться коммерческими космическими станциями этих и других компаний.

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Эта стратегия должна позволить NASA получать услуги коммерческих станций в будущем по более низкой цене и сосредоточиться на других миссиях, в частности на "Артемиде".

Так, Blue Origin приобщится к разработке Orbital Reef – коммерческой космической станции на низкой орбите Земли, которая должна заработать во второй половине этого десятилетия.

Планируется, что она будет работать как бизнес-парк для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов. Также там оборудованы лаборатории, научные и жилые модули.

Станция на низкой орбите от Nanoracks, разрабатываемая в сотрудничестве с Voyager Space и Lockheed Martin, называется Starlab.

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Ее планируют запустить в 2027 году. Там будут четыре основных оперативных отдела: биологическая лаборатория, лаборатория для растений, лаборатория для физических наук и исследования материалов, а также открытая рабочая площадь потребностей исследователей и других клиентов для коммерческой космической деятельности.

Эта станция рассчитана на четырех астронавтов и будет иметь мощность, объем и грузоподъемность, эквивалентные Международной космической станции.

А проект Northrop Grumman будет использовать космический корабль Cygnus, который обеспечивает доставку грузов на МКС, чтобы создать базовый модуль для расширенных возможностей, включая научные исследования, туризм, промышленные эксперименты и т.д.