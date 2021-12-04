Оккупанты планируют выставить на принудительные торги земли "иностранцев" в Крыму
Об этом заявила во время заседания контролируемого Кремлем правительства Крыма глава "Госкомреестра" Инна Смаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч", - сообщила Смаль.
Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.
Напомним, подконтрольные Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и оккупированного ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.
24 марта 2020 г. президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение землей иностранцами на территории оккупированного полуострова. В список вошли большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города – Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающиеся, по российским законам, отдельным субъектом федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, не граничащих с материковой частью Украины и не имеющих выхода к Черному морю.
Ранее сообщалось, что к подписанию Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11,5 тысячи участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.
Эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский 27 июля в Киеве на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность" сообщил, что в Крыму, начиная с 2014 года, зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения права собственности физических и юридических лиц.