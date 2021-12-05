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Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки

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Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки
Во вторник, 7 декабря, президенты США и РФ будут общаться во время видеозвонка. Разговор будет касаться и военной активности России на границе Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет беспокойство США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    лол. заруби себе на носу, что войну начало хйло, оно оккупировало Крым и Донбасс, и от него зависит продолжится она или нет. а байдена за помощь надо благодарить
  • Александр Ивашин 054948b9
    Бойда , не болтайте ерундой !
    И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
  • Прутень Табáков
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