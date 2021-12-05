Украинский ледокол "Ноосфера" отправится в Антарктиду в середине января, - Национальный антарктический научный центр

Ледокол "Ноосфера" 4 декабря покинул морской вокзал Одессы и отправился на судоремонтный завод в Черноморске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой (а в Антарктиду из Украины не менее 5-6 недель хода), тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание.

Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" - специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.

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Большинство этих работ нельзя выполнить на пассажирском причале морвокзала, а некоторые даже нуждаются во временном подъеме из воды в док", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого избрали ЧАО "ИСРЗ" (бывший Ильичевский судоремонтный завод).

"Ноосфера" имеет значительное водоизмещение - 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным. Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более 6 лет работавший на судне "Джеймс Кларк Росс", и когда оно стало "Ноосферой", любезно согласился перейти с Британской антарктической службы на работу к украинскому экипажу ледокола", - уточняют в антарктическом центре.

Ожидается, что в Антарктиду "Ноосфера" отправится уже в середине января.

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