США привержены идее защиты Украины и рассматривают разные способы помощи, - глава Пентагона Остин
Ведущий панельной сессии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, начал беседу с шефом Пентагона с прямого вопроса, считает ли он возможным вторжение России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.
"Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - заявил в ответ Остин. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".
Министр обороны не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. "Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, - ответил Остин. - Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали".