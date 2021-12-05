США привержены идее защиты Украины и рассматривают разные способы помощи, - глава Пентагона Остин

Соединенные Штаты привержены идее защиты территориальной целостности Украины и рассматривают разные способы помощи.

Ведущий панельной сессии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, начал беседу с шефом Пентагона с прямого вопроса, считает ли он возможным вторжение России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - заявил в ответ Остин. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".

Министр обороны не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. "Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, - ответил Остин. - Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали".

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