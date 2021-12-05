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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели
За минувшие сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"За сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов - 278, выздоровело 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 497 477 человек, поправилось 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280, проведено ПЦР-тестирований – 16 076 359.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.

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Топ комментарии

  • Николай Тесля 75f3cb4e
    В Европе идут протесты против обьзательной вакцинации.
    (Австрия,Германи,Испания,Норвегия).
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А в Швейчарии наоборот народ за вакцинацию! О чем это говорит. Только о том что на швейчарцев не действует кацапская пропаганда!
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