Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА

По состоянию на воскресенье, 5 декабря, Киев и семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.