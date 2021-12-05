Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В частности, ситуация полностью нормализовалась и отвечает "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.
Однако решение о выходе региона из "красной" зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
"Желтая" зона:
Тернопольская область
Кировоградская область
Черновицкая область
Харьковская область
"Оранжевая" зона:
Полтавская область
Закарпатская область
"Красная" зона:
Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Ривненская область
Сумская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область