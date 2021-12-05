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Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА

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По состоянию на воскресенье, 5 декабря, Киев и семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и отвечает "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Однако решение о выходе региона из "красной" зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Эпидзонирование Украины: 8 красных регионов могут перейти в желтую зону 01

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"Желтая" зона:

Тернопольская область
Кировоградская область
Черновицкая область
Харьковская область

"Оранжевая" зона:

Полтавская область
Закарпатская область

"Красная" зона:

Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Ривненская область
Сумская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область

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