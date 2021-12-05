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На Николаевщине местный житель на охоте застрелил товарища

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На Николаевщине местный житель на охоте застрелил товарища
На Николаевщине местный житель на охоте застрелил своего товарища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что в селе Михайловка Николаевского района Николаевской области 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, вследствие чего погиб.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

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Топ комментарии

  • Светлана 4a5286e6
    Это месть природы. Нисколько не жаль и не соболезную.
    Ненавижу охотников, приходят к животным в их дом, с оружием, стреляют в безоружных, убивают ради развлечения, сволочи!
  • Freken
    Якось абсолютно не жаль "мисливців", коли один пуляє в іншого.
    У Франції наразі теж є такі випадки. Є й інші - коли ці говно-мисливці вбивають ні в чому не повинних випадкових людей.
    А тому не жаль вбивць. Знайшли, коли йти на полювання. Коли війна на носі. Гниди.
  • Юрій Вінгорськи
    а ніхто не бачить що "такі" випадки майже не трапляються серед звичайних людей?
    а ці гуляють, вмазані, обкурені, бухі. короче, господарі життя відпочивають та розважаються.
    кушнарева пристрелили на "полюванні"
    хлопчика Тлялова вбили менти на "відпочинку"
    тиждень тому застрелили мента, на полюванні.
    тепер "гуляють військомати і знов полювання.
    і це все люди які мають пряме відношення до зброї, кожен день.
    ТО КОМУ НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ЗБРОЮ???? народу, чи цим недоумкам?
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