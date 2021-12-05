На Николаевщине местный житель на охоте застрелил товарища

На Николаевщине местный житель на охоте застрелил своего товарища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что в селе Михайловка Николаевского района Николаевской области 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, вследствие чего погиб.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

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