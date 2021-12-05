С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов. ИНФОГРАФИКА

С понедельника, 6 декабря, карантинные ограничения в Украине ужесточаются для невакцинированных - и в "желтых", и в "красных" регионах. С завтрашнего дня всем запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, "желтый" сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на "красном" уровне эпидопасности, а на "желтом" уровне его действие сокращено вчетверо - до 30 дней.

Правила транспорта при "желтом" и "зеленом" уровне одинаковы. Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается при условии соблюдения противоэпидемических мер.

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