С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов. ИНФОГРАФИКА
83 167643
С понедельника, 6 декабря, карантинные ограничения в Украине ужесточаются для невакцинированных - и в "желтых", и в "красных" регионах. С завтрашнего дня всем запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, "желтый" сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на "красном" уровне эпидопасности, а на "желтом" уровне его действие сокращено вчетверо - до 30 дней.
Правила транспорта при "желтом" и "зеленом" уровне одинаковы. Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается при условии соблюдения противоэпидемических мер.