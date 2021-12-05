За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 27 человек, выявлено 515 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 505 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 305 308), зафиксировано 27 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 684).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Заболели 296 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 194 мужчины в возрасте от 19 до 96 лет, 16 девочек от 2 до 15 лет и 9 мальчиков от 3 до 13 лет.

Зафиксировано 27 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7684). Среди них 10 женщин от 54 до 85 лет, 17 мужчин от 61 до 96 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 56 больных коронавирусом, 92 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 723 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 267 504)

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (77), Соломенском (74) и Шевченковском (67) районах.

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