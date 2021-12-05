Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер
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Если Российская Федерация решит напасть на Украину, правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новая власть должна четко обозначить свою позицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европейском арламенте Манфред Вебер.
"Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.
По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.
"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - добавил он.