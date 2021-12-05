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Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер

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Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер
Если Российская Федерация решит напасть на Украину, правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новая власть должна четко обозначить свою позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европейском арламенте Манфред Вебер.

"Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.

"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не вірю.
    У нього була така можливість, але він 4 рази ігнорував повістки воєнкомату.
    Він 2 роки і 4 місяці убивав армію руками призначеного ним Тарана і не відомо чи кращий його новий призначенець.
    Щонайменше ці факти говорять про протилежне.
    Зєлєнскій накрав і нацарював, приймаючи антиконституційні рішення, уже на 5 пожиттєвих і єдине що може його врятувати це поразка у війні. Немає країни - немає відповідальності.
  • Ан Мур
    ну, да, брехня. Тільки брехун - ти, Ивашин, подляковий бот на з/п.
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