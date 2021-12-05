19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства
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В аэропорту Борисполя правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.
По каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация, подчеркнули в ведомстве.