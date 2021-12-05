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19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства

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19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства
В аэропорту Борисполя правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.

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По каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация, подчеркнули в ведомстве.

Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    мені цікаво, а є статистика про кількість відкритих справ за фактами фальсифікації ліків та продуктів харчування? скільки осіб покарано і на які терміни?
  • Nick Valentine
    Згоден. Всіх вбивць і гвалтівників випустити з в'язниць, якщо вони вакциновані, і замість них садити невакцинованих
  • Vitaliy Darmits
    За вуха і в тюрму ,+ продавця нехай здають . Там конфіскація світить і серйозний термін .
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