19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства

В аэропорту Борисполя правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.

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По каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация, подчеркнули в ведомстве.