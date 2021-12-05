Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения: ей грозит до 6 лет тюрьмы
Об этом со ссылкой на источники сообщила российская служба BBC, а также подтвердил отчим девушки в эфире "Эхо Москвы", информирует Цензор.НЕТ.
Софью обвиняют по статье о разжигании вражды – за это грозит до 6 лет заключения. По данным источников, в пятницу, 3 декабря, девушку вызвали в Следственный комитет на следственные действия, до этого она находилась под домашним арестом.
Отчим Сергей Дудич заявил, что обвинение стало неожиданностью и для Софьи, и для адвокатов, и для семьи.
"Со слов консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки судебное соглашение, она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом", - рассказал Дудич.
Он добавил, что была надежда на экстрадицию вместо суда, в то время как экстрадиция в Россию возможна только после вынесения приговора. Дата судебного заседания пока неизвестна.
Адвокаты Софьи Сапеги комментировать дело не могут из-за подписания соглашения о неразглашении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.