Провокация Минобороны Беларуси: вручили ноту протеста за фейковое нарушение границы украинским вертолетом

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Там указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщили в Минобороны.

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"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Совокупность этих фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении, заявили в Министерстве обороны.

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Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины. Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел вглубь до 1 км на территорию Беларуси".

В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности... Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в частности, не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив, что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках продолжающейся с 23 ноября операции полиции по усилению границы с Беларусью будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская сторона не предоставила им никаких материалов об инциденте.

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