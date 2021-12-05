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Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Закарпатья

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Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Закарпатья
Четыре отделения горных спасателей ищут в горах мужчину, заблудившегося 4 декабря в районе полонины Руна на Закарпатье во время катания на снегоходах еще с двумя друзьями. 5 декабря два человека вышли на связь и сообщили о своем местонахождении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 декабря в 18:02 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились трое мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, телефонная связь с пропавшими гражданами периодически появлялась, так что спасатели направляли их к верному пути, двигаясь навстречу.

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5 декабря, по состоянию на 13:20, поисковые работы в районе полонины Руна Ужгородского района продолжаются.

В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Поиски еще одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом).

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К поисковым работам привлечены 4 отделения ГРЧС ГСЧС: 2 поисковых группы, из которых 20 спасателей и 2 единицы техники. А также 6 волонтеров на 2 автомобилях.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
  • Лидия Севастьянова
    Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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