Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Закарпатья

Четыре отделения горных спасателей ищут в горах мужчину, заблудившегося 4 декабря в районе полонины Руна на Закарпатье во время катания на снегоходах еще с двумя друзьями. 5 декабря два человека вышли на связь и сообщили о своем местонахождении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 декабря в 18:02 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились трое мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, телефонная связь с пропавшими гражданами периодически появлялась, так что спасатели направляли их к верному пути, двигаясь навстречу.

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5 декабря, по состоянию на 13:20, поисковые работы в районе полонины Руна Ужгородского района продолжаются.

В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Поиски еще одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом).

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К поисковым работам привлечены 4 отделения ГРЧС ГСЧС: 2 поисковых группы, из которых 20 спасателей и 2 единицы техники. А также 6 волонтеров на 2 автомобилях.