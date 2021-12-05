Празднование 30-летия ВСУ состоится одновременно в шести городах Украины, между ними проведут телемост

6 декабря в 18:00 одновременно в Харькове на площади Свободы, Одессе возле Морского вокзала, Краматорске на площади Мира, в поселке Озерное Житомирской области, Львове возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдочного, на перекрестке улиц Героев Майдана и Стрыйской, Киеве на Михайловской площади состоятся торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины с участием главы государства, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как отмечается, в рамках празднования между этими городами будет проведен телемост "Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное".

Кроме того, состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия.

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Президент Владимир Зеленский в Харькове примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию создания вооруженных сил, которые состоятся на площади Свободы. Совместно с президентом поздравления передаст главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

На главной площади Харькова состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1".

Телевизионную эстафету в Одессе примет министр обороны Украины Алексей Резников. При его участии состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также передача другой техники.

В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Козак-2М1" торжественно передадут военным в Краматорске.

В Житомирской области Воздушным силам ВС Украины будет передан вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Во Львове, Киеве и Одессе представители Вооруженных сил Украины получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV.

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В программе торжеств по случаю 30-летия Вооруженных сил – концерты, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник 6 декабря в 18.00.

В Харькове выступят – группа "Друга Ріка", в Одессе – "Pianoбой", в Краматорске – Brutto, во Львове – "Скай", а в Киеве – группа "Антитела".

Справка:

Вручение почетных наименований и боевых знамен в городе Харькове: 38 ЗРП им. генерал-хорунжего Юрия Тютюнника, 31 ОПС и РТО им. гетмана М. Дорошенко, 57 ОПС, 70 ОПП, 3 ОБрС, ГИТУ.

Вручение почетных наименований и боевых знамен в городе Краматорске: 199 УЦ ДШВ, 148 ОГСАДн ДШВ.

Вручение боевых знамен в городе Одессе: 37 ОПС, 801-й БПДСС, 26 ОБр "Днепропетровская" (Государственная специальная служба транспорта), 194 ПМП (ГССТ), 36 ПВП "Конотопский" (ГССТ).

Вручение боевых знамен в городе Киеве: 145 ОРВП КСЛ ВСУ, 8 УЦ "Черниговский" (ГССТ).

Вручение боевых знамен в городе Львове: 223 ЗРП им. Украинских Сечевых Стрельцов, 143 ОТУЦ КСП ВСУ.