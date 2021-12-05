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"На Донбассе выдано 350 тысяч паспортов РФ, получат все жители", - главарь оккупантов Пушилин

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"На Донбассе выдано 350 тысяч паспортов РФ, получат все жители", - главарь оккупантов Пушилин
Все жители оккупированных территорий Донецкой области получат гражданство России.

Об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, российские паспорта получили более 350 тыс. человек.

"Сейчас количество получивших российский паспорт перевалило за 350 тыс. человек. Получат все", - сказал Пушилин.

Читайте также: Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину

Как сообщалось, во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
  • Andriy Kalnyshevsky
    то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
  • Alexey Chernyavsky
    Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
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