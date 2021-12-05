США к 2025 году произведут 480 новых ядерных тактических авиабомб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Федерации американских ученых.
Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.
Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.
По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.
Таким образом США намерены втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) на прошлой неделе сообщало, что производство новых ядерных авиабомб началось в конце ноября на предприятии Pantex ("Пентекс") в штате Техас. По имеющимся данным, США уже располагают по меньшей мере десятью такими новыми боеприпасами.