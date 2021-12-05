В Украину прибыло второе судно из 66 тыс. тонн угля из США

Компания ДТЭК поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Судно прибыло в порт "Южный" 5 декабря.

"Несмотря на крайне сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни оно пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали все имеющееся в наличии ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон", - отметили в "ДТЭК Энерго".

Также в компании ожидают в декабре прибытие в Украину еще трех судов класса "Панамакс" с углем, зафрахтованным для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тыс. т.

В ДТЭК Энерго также отметили, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 0,9 млн т. и продолжаются переговоры о дополнительных объемах топлива.

Напомним, накануне 60,5 тыс. т топлива с первого судна класса "Панамакс", привезенного ДТЭК для нужд государственной генерации "Центрэнерго", были отгружены в вагоны и направлены на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Они должны помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой угля на ТЭС.

Читайте также: Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК