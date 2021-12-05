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Стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве наблюдается вторую неделю подряд, - Рубан

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Стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве наблюдается вторую неделю подряд, - Рубан
В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на убыль.

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"Введенные в Киеве мероприятия были эффективными. Мы видим, уже почти 2 недели стабилизируется ситуация и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Мова не про вакцинованих, мова про недонадлюдей, які вважають, що якщо вони вакцинувалися, вони кращі за інших і тому вони мають право образливо висловлюватися на адресу тих, хто, незалежно від того, вакцинований чи ні, висловлює обурення тотальним контролем, який нам нав'язують.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мене цікавить а по якому разу вакцинованих вважати вакцинованними? Бо ось наприклад вже навесні більшість вакцинованих перейде до категорії невакцинованих.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
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