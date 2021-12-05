Стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве наблюдается вторую неделю подряд, - Рубан
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В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на убыль.
"Введенные в Киеве мероприятия были эффективными. Мы видим, уже почти 2 недели стабилизируется ситуация и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.